Европейское агентство по лекарственным средствам может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna на заседании 6 января 2021 года.
Об этом говорится на сайте агентства.
Как отметили в агентстве, в последние несколько недель был достигнут значительный прогресс в оценке заявки на получение разрешения на продажу вакцины Moderna. Кроме того, компания предоставила дополнительную информацию о своей вакцине от коронавируса.
«Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС», — рассказали в агентстве.
Если вакцину Moderna не удастся одобрить на внеочередном заседании 6 января, то агентство снова рассмотрит этот вопрос на следующем заседании, которое состоится 12 января.
Ранее появилась информация, что вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может случиться в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.
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Европейское агентство по лекарственным средствам может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna на заседании 6 января 2021 года.
Об этом говорится на сайте агентства.
Как отметили в агентстве, в последние несколько недель был достигнут значительный прогресс в оценке заявки на получение разрешения на продажу вакцины Moderna. Кроме того, компания предоставила дополнительную информацию о своей вакцине от коронавируса.
«Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС», — рассказали в агентстве.
Если вакцину Moderna не удастся одобрить на внеочередном заседании 6 января, то агентство снова рассмотрит этот вопрос на следующем заседании, которое состоится 12 января.
Ранее появилась информация, что вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может случиться в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.