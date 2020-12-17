Европейское агентство по лекарственным средствам может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna на заседании 6 января 2021 года.

Об этом говорится на сайте агентства.

Как отметили в агентстве, в последние несколько недель был достигнут значительный прогресс в оценке заявки на получение разрешения на продажу вакцины Moderna. Кроме того, компания предоставила дополнительную информацию о своей вакцине от коронавируса.

«Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС», — рассказали в агентстве.

Если вакцину Moderna не удастся одобрить на внеочередном заседании 6 января, то агентство снова рассмотрит этот вопрос на следующем заседании, которое состоится 12 января.

Ранее появилась информация, что вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может случиться в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.