Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В соглашении отмечается, что ведомства двух стран придают «важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Кроме общественной безопасности и борьбы с терроризмом, белорусское МВД и Росгвардия будут совместно заниматься охраной государственных объектов, осуществлять государственный контроль в области оборота оружия, обеспечивать безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, оказывать силовую поддержку по противодействию преступности.

Напомним, с Беларуси в ходе Марша народного обвинения, который прошел в воскресенье, 13 декабря, силовики задержали более 300 человек.