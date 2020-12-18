Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к делу сына избранного президента США Джо Байдена или всей его семьи. Прокуратура штата Дэлавер ведет налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.

Трамп опубликовал свое сообщение в Twitter.

Это заявление может быть реакцией на сообщения СМИ, что Трамп хочет назначить специального прокурора для расследования по Хантеру Байдену.

– Я не имею никакого отношения к потенциальному преследованию Хантера Байдена или семьи Байден. Это просто еще одна фальшивая новость", - написал он.

Напомним, 10 декабря против сына новоизбранного президента США Джо Байдена началось расследование касательно уклонения от уплаты налогов.

Как известно, 14 октября газета New York Post опубликовала якобы переписку Хантера Байдена с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В ней говорится, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну встречался с Пожарским, хотя позднее утверждал, что подобного рода контактов у него никогда не было.

В тот же день NYP опубликовали вторую порцию «компромата» на Хантера Байдена, в которой говорится о его связи с китайскими чиновниками, а также присутствуют его фотографии в состоянии наркотического опьянения. По информации издания, материалы нашли на забытом ноутбуке, который якобы принадлежал Байдену-младшему.