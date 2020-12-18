За этот год Украина запустила семь аудиогидов во всемирно известных музеях разных стран. В планах - запуск еще трех до конца декабря и по меньшей мере шести в следующем году.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская во время ежегодного совещания послов, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном совещании послов. Впервые супруга главы государства стала участницей такого совещания.

– Переоценить важность проекта по запуску аудиогидов невозможно. Ведь он не только об удобстве, он - о распространении нашего родного языка в мире. О том, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых памятках, - отметила первая леди.

По словам участников совещания, культурная дипломатия - значительно шире направление, чем просто аудиогиды. Она включает налаживание культурных межгосударственных обменов с целью популяризации украинской культуры и искусства за рубежом. А также - создание условий для доступа украинцев к лучшим достижениям мировой культуры и искусства непосредственно в Украине.

– Это культурно-коммуникационная экспансия. Не дипломатия, а экспансия. Мы планируем создать во Франции моду на украинское. Предпосылки для этого абсолютно благоприятные: во Франции очень ценят современное искусство из Украины, мы добавим к этому моду, гастрономию, - поделился планами посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

17-22 декабря в онлайн-формате проходит конференция руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины при участии послов, постоянных представителей генеральных консулов нашего государства за рубежом. Конференция проходит под лозунгом «Стремитесь к большему». Ее цель - определить приоритеты и задачи внешней политики Украины на ближайшую перспективу.

Напомним, в Николаеве запустили учебный курс о том, как стать независимым гидом, создать уникальную экскурсию и осуществить ее продвижения.