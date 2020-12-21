Юристы Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы, подали иск в Верховный Суд США по обжалованию результатов в штате Пенсильвания.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
Адвокаты подали такой иск, которым предлагают полностью изменить результат избирательной гонки.
Так, Рудольф Джулиани утверждает, что подсчет голосов в штате был проведен с нарушением законодательства. Речь идет о 2,6 миллионов голосов. По его словам, местный суд внес изменения в закон о голосовании в Пенсильвании почти перед президентскими выборами и сразу после них.
Напомним, Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Белый дом отказался комментировать данную информацию.
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Юристы Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы, подали иск в Верховный Суд США по обжалованию результатов в штате Пенсильвания.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
Адвокаты подали такой иск, которым предлагают полностью изменить результат избирательной гонки.
Так, Рудольф Джулиани утверждает, что подсчет голосов в штате был проведен с нарушением законодательства. Речь идет о 2,6 миллионов голосов. По его словам, местный суд внес изменения в закон о голосовании в Пенсильвании почти перед президентскими выборами и сразу после них.
Напомним, Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Белый дом отказался комментировать данную информацию.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
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|
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|
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|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий