Юристы Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы, подали иск в Верховный Суд США по обжалованию результатов в штате Пенсильвания.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Адвокаты подали такой иск, которым предлагают полностью изменить результат избирательной гонки.

Так, Рудольф Джулиани утверждает, что подсчет голосов в штате был проведен с нарушением законодательства. Речь идет о 2,6 миллионов голосов. По его словам, местный суд внес изменения в закон о голосовании в Пенсильвании почти перед президентскими выборами и сразу после них.

Напомним, Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Белый дом отказался комментировать данную информацию.