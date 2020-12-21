Фракция «Европейской солидарности» в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 миллионов гривен.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что по инициативе фракции «Европейская солидарность» 22 декабря состоится внеочередное заседание, во время которого должны еще в этом году направить дополнительно более 400 миллионов гривен на обеспечение киевских больниц медикаментами, оборудованием и средствами защиты.

Средства были найдены благодаря аудиту столичного бюджета-2020.

— Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства в размере 422 миллиона гривен, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом. То есть на эти деньги будут закуплены дополнительные лекарства для лечения больных коронавирусом, и это поможет в промежуточный период между бюджетами 2020 года и 2021 года предоставлять качественную помощь больным, — сказала Марина Порошенко.

Она также отметила, что 24 декабря состоится очередная бюджетная сессия, где рассмотрят смету столицы на 2021 год.

— Мы его внимательно изучили и увидели, что, к сожалению, бюджет на здравоохранение был уменьшен более чем на 1,8 миллиарда гривен. Часть этих денег будет покрыта за счет Национальной службы здоровья. Однако в условиях пандемии коронавируса мы не можем уменьшать бюджет на здравоохранение, когда мы не знаем, какие еще непредсказуемые вызовы предстанут перед нами в будущем, — убеждена она.

Марина Порошенко заявила, что как председатель соответствующей профильной комиссии здравоохранения и социальной политики подала 12 поправок на 450 миллионов гриавен.

— Это та необходимая минимальная сумма, которая уменьшит разницу с финансированием прошлого года, когда по этой статье было осуществлено финансирование почти полтора миллиарда гривень. А в этом году она составляет 395 миллионов гривен, — объяснила она.

По словам депутата, если не выделить еще 450 миллионов гриавен, это сразу отразится на качестве лечения киевлян.

— Потому что это отсутствующие ремонты, реконструкции, отсутствие дополнительного оборудования, которого уже столица не увидит в следующем году. А это и кислородные точки, и все необходимое для того, чтобы спасать жизни больных коронавирусом, — отметила она.

Ранее сообщалось, что пятый Президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко принял участие во флеш-мобе благодарности украинским врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Акцию благодарности инициировал журналист и ведущий Савик Шустер.