Вечером 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города — Геннадия Кернеса. Его похороны состоятся в среду, 23 декабря.

О прибытии самолета сообщает харьковское издание «Объектив».

В день похорон Геннадия Кернеса, 23 декабря, в Харькове будет объявлен траур. Такое распоряжение сегодня выдал секретарь городского совета Игорь Терехов.

— В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования, — пояснили в Харьковском горсовете.

Прощание с мэром в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета будут охранять 284 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии. Еще 130 силовиков будут охранять общественный порядок на кладбище.

Напомним, утром 17 декабря, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Геннадий Кернес умер, у него остановилось сердце.