Егор Клецов

Фракция «Слуги народа» в Николаевском горсовете рассматривает кандидатуру Егора Клецова, который отказался от участия в местных выборах-2020 после обвинений в сепаратизме, для делегации в исполнительный комитет.

Такую информацию в Facebook подтвердила глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.

— Ваша кандидатура тоже рассматривается коллегами Фракции в исполком, — написала она, отвечая на комментарий Егора Клецова.

Отметим, что Егор Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа». В конце сентября в социальной сети Facebook началось активное обсуждение его интервью для телеканала «Новороссия ТВ» в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе «внутренним конфликтом».

После волны негатива Егор Клецов отказался от участия в местных выборах-2020.

Позже в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести он заявил, что решил идти в политику для того, чтобы в дальнейшем попробовать себя на должности директора Департамента ЖКХ, или профильного вице-мэра.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич говорил о том, что хочет создать в новом горсовете Николаева квотный исполком, в который войдут по два члена от каждой фракции.