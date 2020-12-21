Фракция «Слуги народа» в Николаевском горсовете рассматривает кандидатуру Егора Клецова, который отказался от участия в местных выборах-2020 после обвинений в сепаратизме, для делегации в исполнительный комитет.
Такую информацию в Facebook подтвердила глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.
— Ваша кандидатура тоже рассматривается коллегами Фракции в исполком, — написала она, отвечая на комментарий Егора Клецова.
Отметим, что Егор Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа». В конце сентября в социальной сети Facebook началось активное обсуждение его интервью для телеканала «Новороссия ТВ» в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе «внутренним конфликтом».
После волны негатива Егор Клецов отказался от участия в местных выборах-2020.
Позже в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести он заявил, что решил идти в политику для того, чтобы в дальнейшем попробовать себя на должности директора Департамента ЖКХ, или профильного вице-мэра.
Напомним, что мэр Александр Сенкевич говорил о том, что хочет создать в новом горсовете Николаева квотный исполком, в который войдут по два члена от каждой фракции.
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Фракция «Слуги народа» в Николаевском горсовете рассматривает кандидатуру Егора Клецова, который отказался от участия в местных выборах-2020 после обвинений в сепаратизме, для делегации в исполнительный комитет.
Такую информацию в Facebook подтвердила глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.
— Ваша кандидатура тоже рассматривается коллегами Фракции в исполком, — написала она, отвечая на комментарий Егора Клецова.
Отметим, что Егор Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа». В конце сентября в социальной сети Facebook началось активное обсуждение его интервью для телеканала «Новороссия ТВ» в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе «внутренним конфликтом».
После волны негатива Егор Клецов отказался от участия в местных выборах-2020.
Позже в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести он заявил, что решил идти в политику для того, чтобы в дальнейшем попробовать себя на должности директора Департамента ЖКХ, или профильного вице-мэра.
Напомним, что мэр Александр Сенкевич говорил о том, что хочет создать в новом горсовете Николаева квотный исполком, в который войдут по два члена от каждой фракции.