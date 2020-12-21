В Киеве под Офисом Президента проходит Всеукраинская акция протеста «Стоп Шкарлет — не дадим убить образование» против новоназначенного министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Сейчас активисты зажгли файеры. Также молодежь собирает подписи под петицией за отставку Сергея Шкарлета.

На протесты вышли студенты, ученые, родители, общественные активисты во многих городах Украины. Акцию организуют студенческие и молодежные общественные организации.

По словам активистов, согласно решению Верховной Рады, 17 декабря Сергей Шкарлет назначен министром образования, его кандидатура избрана несмотря на протесты ученых, студентов, родителей и образовательного комитета Верховной Рады.

Участники акции требуют немедленного отстранения Сергея Шкарлета от должности.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Соответствующее постановление поддержали 226 народных депутатов.

Напомним, народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.