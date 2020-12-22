Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская пояснила, почему депутаты из ее политсилы поддержали кандидатуру представителя «Пропозиціїї» Дмитрия Фалько в секретари горсовета.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Татьяны Домбровской, «Слуга народа» продемонстрировала готовность к конструктивной работе и сотрудничеству.

— Мы подумали о том, что, наверное, не стоит сегодня противостоять тому, чего хочет мэр. Потому что с таким положительным стартом мы дадим возможность и мэру, и мы показали как партия, как фракция, что мы готовы к полноценному сотрудничеству. Чего мы ожидаем? Мы ожидаем конструктива, мы ожидаем разговора, мы ожидаем консолидации, мы ожидаем, что этот человек сможет объединить весь депутатский корпус для того, чтобы мы все вместе могли работать. На сессии было пять фракций (голосовали «за», — прим.), чтобы объединилось все-таки большинство и было 54 голоса, — сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, в эфире программы «Битва за город» на НикВести Татьяна Домбровская сказала, что по-прежнему хочет быть мэром, но готова работать на любой должности, в том числе секретаря горсвоета.

Как сообщалось, что в пятницу, 18 декабря, члена фракции партии «Пропозиція» Дмитрия Фалько на сессии Николаевского городского совета избрали секретарем горсовета.