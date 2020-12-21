Правительство США объявило о введении широких визовых санкций и других ограничений против чиновников Коммунистической партии Китая (КПК), причастных к ущемлению прав и свобод человека на территории КНР.

Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, обнародованном в понедельник, пишет Укринформ.

— Сегодня я объявляю о введении дополнительных ограничений в соответствии с Разделом 212 (а) (3) (С) Закона об иммиграции и гражданстве в вопросах выдачи виз китайским чиновникам, которые считаются ответственными за политику или действия, имеющим целью репрессии против религиозных и духовных деятелей, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, представителей профсоюзов, гражданского общества, а также мирных протестующих, — заявил государственный секретарь США.

Он уточнил, что американские санкции также могут распространяться на членов семей таких чиновников.

— Эта акция демонстрирует решимость правительства США привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за усиление репрессий против китайского народа, — отметил Майк Помпео.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в этом году уже ввели визовые ограничения и финансовые санкции против чиновников КПК, причастных к «ужасным злоупотреблениям» в Синьцзяне, ограничениям доступа к районам Тибета и уничтожению обещанной автономии Гонконга.

— Сегодня вводятся дополнительные ограничения, применяемые ко всем должностным лицам КПК, которые занимаются такими репрессивными мерами, независимо от их местонахождения, — подчеркнул госсекретарь США.

Глава Госдепа призвал официальный Пекин немедленно освободить адвокатов, пасторов, активистов гражданского общества, уйгурских ученых, сторонников демократии, которых арестовала китайская коммунистическая власть.

— Мы призываем к их немедленному освобождению и призываем органы КПК уважать права человека и основные свободы, на которые народ Китая имеет право в соответствии со Всеобщей декларацией о правах человека, — отметил Майк Помпео.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против четырех крупных компаний из Китая и ОАЭ, которые занимались нелегальным бизнесом с Тегераном, покупая иранскую нефть в обход введенного ранее экономического эмбарго.