Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил прививку от коронавируса. Процесс вакцинации был публичным и транслировался онлайн.

Вакцинацию Байдена транслировал телеканал ABC News.

.@ABC News SPECIAL REPORT: President-elect Joe Biden gets COVID-19 vaccine. WATCH LIVE: https://t.co/9jNiq64Ar3 — ABC News (@ABC) December 21, 2020

78-летний американский политик получил вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Прививку Байдену сделали в одной из больниц в штате Делавэр.

— Не о чем беспокоиться, — сказал Джо Байден во время процедуры.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки начали вакцинировать население от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого американцев вакцинировали только разработкой Pfizer/BioNTech.