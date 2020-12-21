Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил прививку от коронавируса. Процесс вакцинации был публичным и транслировался онлайн.
Вакцинацию Байдена транслировал телеканал ABC News.
.@ABC News SPECIAL REPORT: President-elect Joe Biden gets COVID-19 vaccine. WATCH LIVE: https://t.co/9jNiq64Ar3— ABC News (@ABC) December 21, 2020
78-летний американский политик получил вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Прививку Байдену сделали в одной из больниц в штате Делавэр.
— Не о чем беспокоиться, — сказал Джо Байден во время процедуры.
Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки начали вакцинировать население от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого американцев вакцинировали только разработкой Pfizer/BioNTech.
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Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил прививку от коронавируса. Процесс вакцинации был публичным и транслировался онлайн.
Вакцинацию Байдена транслировал телеканал ABC News.
.@ABC News SPECIAL REPORT: President-elect Joe Biden gets COVID-19 vaccine. WATCH LIVE: https://t.co/9jNiq64Ar3— ABC News (@ABC) December 21, 2020
78-летний американский политик получил вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Прививку Байдену сделали в одной из больниц в штате Делавэр.
— Не о чем беспокоиться, — сказал Джо Байден во время процедуры.
Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки начали вакцинировать население от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого американцев вакцинировали только разработкой Pfizer/BioNTech.