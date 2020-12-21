В Соединенных Штатах Америки начали вакцинировать население от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого американцев вакцинировали только разработкой Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения США, применение вакцины Moderna будет шире, чем применение Pfizer. В рамках первой волны вакцину доставят в более чем 3500 пунктов. Это объясняется тем, что вакцина Moderna менее прихотлива к условиям хранения.

— По мере того, как мы будем продвигаться вперед, штаты смогут самостоятельно корректировать, куда они хотят отправить те дозы вакцины, чтобы удовлетворить собственные нужды, — пояснил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Напомним, Европейский Союз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech. Одна доза будет стоить 15,5 евро (18,9 долларов).

Ранее немецкая компания CureVac N.V. анонсировала третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19. Разработчики изучат безопасность и иммуногенность вакцины, привив ее 2500 добровольцам.