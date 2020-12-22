Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его виртуальную «инаугурацию».

Об этом говорится в сообщении на странице с названием «Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа» созданной в Facebook.

— Акция заявлена на полдень, 20 января, — уточняется в сообщении.

На мероприятие зарегистрировались уже свыше 62 тысяч человек. Время проведения совпадает с моментом, когда избранного президента США Джо Байдена будут приводить к присяге.

В то же время, социальная сеть Facebook пометила страницу встречи напоминанием о том, что по итогам прошедших выборов 46-м избранным президентом США является Джо Байден.

Известно, что 20 января 2021 года должен вступить в должность избранный глава государства демократ Джо Байден. В середине декабря коллегия выборщиков назвала 46-м американским президентом главного соперника Трампа на выборах. Байден получил более 300 голосов выборщиков, тогда как действующий президент - свыше 230. Инаугурация Байдена по традиции пройдет в Вашингтоне.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил о якобы фальсификациях на выборах и назвал их «самыми коррумпированными в истории США».