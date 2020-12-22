Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.
Об этом свидетельствуют его соответствующие указы от 22 декабря, опубликованные на сайте президента.
— Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины, — говорится в указе.
Напомним, 21 декабря Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента. Она занимала должность с сентября 2019 года.
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Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, уволив с этой должности Юлию Ковалив.
Об этом свидетельствуют его соответствующие указы от 22 декабря, опубликованные на сайте президента.
— Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины, — говорится в указе.
Напомним, 21 декабря Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента. Она занимала должность с сентября 2019 года.