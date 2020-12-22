Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду поддерживает передачу в концессию здания железнодорожного вокзала в Николаеве, поскольку сегодня его состояние «оставляет желать лучшего».

Своим мнением он поделился в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Политик напомнил, что это не объект городской коммунальной собственности, поэтому подобные вопросы нужно решать на уровне Министерства инфраструктуры, но городская власть должна урегулировать земельные вопросы.

— Считаю, что это отличная идея. Знаю, что есть ряд финансовых групп, которые хотят взять в концессию убыточный железнодорожный вокзал. Николаевский железнодорожный вокзал тоже считается убыточным. Для концессионера выгода в том, чтобы в дальнейшем на базе вокзала развить логистическую инфраструктуру, чтобы отбить свою инвестицию. Это позволит не только создать дополнительные места, привлечь инвестиции в город, но и развивать город. Возле вокзала сразу начнется строительство магазинов и кафе, - рассказал Александр Гайду.

— При этом без решения городского головы и сессии горсовета проект сложно реализовать, потому что возникают вопросы земельного характера. Концессия железнодорожного вокзала, это небольшая территория, но рядом ее нужно благоустраивать: стоянка автотранспорта, кафешки, магазины. Это все лежит в плоскости города. Возможно, там нужно создать станцию маршруток, либо автостанцию. Какой будет воля мэра и горсовета, так и будет развиваться этот проект, - пояснил нардеп.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич также выступил за передачу в концессию здания железнодорожного вокзала.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что концессия является наиболее перспективным механизмом развития железнодорожного вокзала в Николаеве.

Нынешний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий также выступил в поддержку концессии железнодорожного вокзала в Николаеве.

Глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов заявил, что железнодорожный вокзал в Николаеве ежегодно наносит государственному предприятию 5 миллионов убытков.

Депутат Николаевского областного совета Илья Резников заявил, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян и нынешний Владислав Криклий говорят о концессии Николаевского железнодорожного вокзала только для того, чтобы не выделять деньги на его ремонт.