Здание ж/д вокзала в Николаеве

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за передачу в концессию здания железнодорожного вокзала.

Об этом мэр заявил вчера, 5 ноября, во время прямого эфира в социальных сетях, - пишут НикВести.

Отвечая на вопрос николаевца о том, когда же приведут в порядок здание ж/д вокзала в городе, Александр Сенкевич сказал, что это не в его полномочиях, поскольку это собственность Министерства инфраструктуры, но считает, что его нужно отдать в концессию, чтобы сделать там торгово-развлекательный центр с заведениями общественного питания и кинотеатром.

— Я считаю, что наш ж/д вокзал можно спокойно переделать в классный торгово-развлекательный центр, сделать там McDonalds, KFC, сделать там какой-то кинотеатр на пару залов, сделать там торговые площади. Там очень хорошая развязка, там можно рядом справа сделать еще небольшой автовокзал и вообще сделать там отличное место. Если бы я имел возможность ремонтировать ж/д вокзал - я бы это сделал. С другой стороны, я считаю, что ж/д вокзал надо отдавать девелоперской компании в концессию лет на 50, и она должна это все сделать, - сказал Александр Сенкевич.

Также он прокомментировал намерения Верховной Рады даль льготу «Укрзалізниці» и освободить ее от уплаты земельного налога. Ранее Александр Сенкевич в комментарии НикВести рассказал, что для Николаева это будет означать потерю около 50 миллионов гривен поступлений в бюджет.

— Дело в том, что хотят принять решение, которым дадут льготу на оплату земельного налога для «Укрзалізниці». Для всех городов и сел, через которые проходит «Укрзалізниця» — это огромные суммы денег. Например, для Николаева, на территории которого находятся станции и все остальное, эта сумма составляет 50 миллионов гривен в год. Представьте себе, что эту сумму мы можем потерять, если дадут льготу «Укрзалізниці». «Укрзалізниця» берет за проезд деньги с людей? Берет. Берет за транспортировку зерна и так далее? Берет. А чего мы должны давать льготу? Второе, ладно, если бы они эти деньги потратили на реконструкцию нашего ж/д вокзала, сделали из него красавец-вокзал. Но нет! Это прост будет льгота «Укрзалізниці» для того, чтобы кто-то заработал, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, ранее ассоциация городов Украины обратилась к Верховной Раде с просьбой не поддерживать законопроект об освобождении «Укрзалізниці» от уплаты земельного налога.

Планы о том, чтобы передатьт в концессию здание ж/д вокзала в Николаеве ранее уже озвучивались в Министерстве инфраструктуры Украины. Год назад министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь около 20 миллионов долларов инвестиций за счет концессии железнодорожных вокзалов в Днепре, Харькове, Николаеве, Хмельницком и Чопе.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что концессия является наиболее перспективным механизмом развития железнодорожного вокзала в Николаеве.