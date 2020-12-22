В понедельник, 21 декабря, в Николаеве на проспекте Богоявленском 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-111940» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 16:40 возле остановки общественного транспорта «Материальные ворота». В результате происшествия 36-летний пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии и ее причины.

– Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам (063) 426-16 -72 или 102, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.