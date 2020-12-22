Депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Сергей Танасов отказался голосовать за представителя от Партии Шария Татьяну Кравчук, претендующую на должность заместителя главы земельной комиссии, из-за того, что у нее нет высшего образования.

Об этом стало известно во время комисси сегодня, 22 декабря, пишут НикВести.

В частности, Сергей Танасов перед голосованием спросил у Татьяны Кравчук, есть ли у нее высшее образование. Получив отрицательный ответ, депутат рекомендовал ей сдать ЗНО, получить высшее образование, после чего претендовать на должность в комиссии.

– Какое у вас образование? - спросил Сергей Танасов. – Начали уже играться в политику? Я обдумано не получала высшее образование, так как хотела узнать, что я, кто я и чем я хочу заниматься. В следующем году сдаю ЗНО и иду по специальности, которую считаю нужной. Хочу донести это мнение ко всем, что сначала нужно понять, кто ты и кем ты хочешь быть, прежде чем тратить кучу денег на обучение, а потом заниматься абсолютно другим делом, - ответила Татьяна Кравчук. – Когда сдадите ЗНО, если вы его сдадите, можете спокойно побыть членом комиссии и посмотреть стоит ли вам заниматься архитектурой, экологией, - добавил депутат. – А мне кажется, что это решают члены комиссии, - подчеркнула она.

Также Сергей Танасов заявил, что на заседании фракции депутаты от «ЕС» приняли решение не поддерживать ни одну кандидатуру от партии Шария на руководящие должности в комиссиях городского совета.

Отметим, что сам Сергей Танасов был назначен секретарем комиссии. Его поддержали 8 депутатов из 9, сам он не голосовал из-за конфликта интересов.