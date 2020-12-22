Глава Николаевского областного совета 7 созыва, депутат от «Евросолидарности» Виктория Москаленко обратилась к действующей руководительнице облсовета Анне Замазеевой с требованием найти ей работу или полгода выплачивать среднюю заработную плату.

Об этом идет речь в заявлении, написанном Викторией Москаленко на имя Анны Замазеевой, которое на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Юлия Акимова.

Виктория Москаленко ссылается на статью 33 Закона Украины «О статусе депутата местных советов».

Согласно части 2 данной статьи, депутату местного совета, который работал в совете на постоянной основе, по окончании таких полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии — другая равноценная работа (должность) на том же или, с согласия депутата, на другом предприятии, в учреждении, организации.

Виктория Москаленко отмечает, что до избрания на должность главы облсовета работала председателем Витовской райгосадминистрации.

Также, в случае невозможности предоставления соответствующей работы за бывшим депутатом местного совета сохраняется, но не более шести месяцев, средняя заработная плата, которую он получал на выборной должности в совете, выплачиваемая из соответствующего местного бюджета.

Отметим, что Виктория Москаленко в этом году в среднем получала на руки 55,5 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. Об этом НикВести сообщили в областном совете в ответ на информационный запрос.

Данные о зарплате Виктории Москаленко, Тахира Садридинова и Андрея Кротова в 2020 году





Ранее также сообщалось, что на рассмотрение сессии Николаевского областного совета вынесли проект решения об условиях оплаты труда руководства облсовета, в котором отсутствуют надбавки и премиальные главе, представительнице «Слуги народа» Анне Замазеевой. При этом планируется, что ее первый заместитель Владимир Фроленко будет получать 80-процентную надбавку к окладу и 50% премиальных.