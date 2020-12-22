Глава Николаевского областного совета 7 созыва, депутат от «Евросолидарности» Виктория Москаленко обратилась к действующей руководительнице облсовета Анне Замазеевой с требованием найти ей работу или полгода выплачивать среднюю заработную плату.
Об этом идет речь в заявлении, написанном Викторией Москаленко на имя Анны Замазеевой, которое на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Юлия Акимова.
Виктория Москаленко ссылается на статью 33 Закона Украины «О статусе депутата местных советов».
Согласно части 2 данной статьи, депутату местного совета, который работал в совете на постоянной основе, по окончании таких полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии — другая равноценная работа (должность) на том же или, с согласия депутата, на другом предприятии, в учреждении, организации.
Виктория Москаленко отмечает, что до избрания на должность главы облсовета работала председателем Витовской райгосадминистрации.
Также, в случае невозможности предоставления соответствующей работы за бывшим депутатом местного совета сохраняется, но не более шести месяцев, средняя заработная плата, которую он получал на выборной должности в совете, выплачиваемая из соответствующего местного бюджета.
Отметим, что Виктория Москаленко в этом году в среднем получала на руки 55,5 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. Об этом НикВести сообщили в областном совете в ответ на информационный запрос.
Также Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что готов отказаться от надбавок и премий к своей заработной плате.
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Глава Николаевского областного совета 7 созыва, депутат от «Евросолидарности» Виктория Москаленко обратилась к действующей руководительнице облсовета Анне Замазеевой с требованием найти ей работу или полгода выплачивать среднюю заработную плату.
Об этом идет речь в заявлении, написанном Викторией Москаленко на имя Анны Замазеевой, которое на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Юлия Акимова.
Виктория Москаленко ссылается на статью 33 Закона Украины «О статусе депутата местных советов».
Согласно части 2 данной статьи, депутату местного совета, который работал в совете на постоянной основе, по окончании таких полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии — другая равноценная работа (должность) на том же или, с согласия депутата, на другом предприятии, в учреждении, организации.
Виктория Москаленко отмечает, что до избрания на должность главы облсовета работала председателем Витовской райгосадминистрации.
Также, в случае невозможности предоставления соответствующей работы за бывшим депутатом местного совета сохраняется, но не более шести месяцев, средняя заработная плата, которую он получал на выборной должности в совете, выплачиваемая из соответствующего местного бюджета.
Отметим, что Виктория Москаленко в этом году в среднем получала на руки 55,5 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. Об этом НикВести сообщили в областном совете в ответ на информационный запрос.
Также Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что готов отказаться от надбавок и премий к своей заработной плате.