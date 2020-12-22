Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что готов отказаться от надбавок и премий к своей заработной плате.

Об этом он заявил в понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга, сообщает корреспондент НикВести.

Виталий Ким

По словам Виталия Кима, его не интересует вопрос зарплаты и надбавок, так как первоочередной его задачей является работа на благо области.

— Если есть какие-то надбавки — они мне не нужны. Это не моя цель. Если вы знаете как от них отказаться — я это сделаю. Они мне не нужны! Мне нужны полномочия для того, чтобы я мог что-то сделать для области. Зарплата меня не интересует. Я понимаю, что буду тратить больше, чем получать, — заявил Виталия Кима.

В свою очередь его заместитель Георгий Решетилов отметил, что на сегодняшний день зарплаты главам ОГА начисляются по новому принципе и не предполагают начисления надбавок. Он также отметил, что зарплата главы Николаевской ОГА может составить 50 тысяч гривен.

— В этом году расчет заработной платы главы ОГА значительно изменился. Теперь он привязан к среднемесячной зарплате по области. Надбавки главе ОГА не установлены. Сама зарплата по стране колеблется, так как она привязана к среднемесячной зарплате по области. Грубо говоря ориентировочно зарплата будет в районе 50 тысяч гривен, — отметил Георгий Решетилов.

Отметим, бывший глава Николаевской ОГА Александр Стадник несколько раз возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых губернаторов Украины. В частности за август он получил более 93 тысяч гривен заработной платы.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что глава облсовета должна получать около 19 тысяч гривен оклада. По ее словам, это минимальная возможная сумма.

Отметим, что ее предшественница на этой должности — представитель партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко в этом году в среднем получала на руки 55,5 тысяч гривен зарплаты ежемесячно.