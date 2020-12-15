На рассмотрение сессии Николаевского областного совета вынесли проект решения об условиях оплаты труда руководства облсовета, в котором отсутствуют надбавки и премиальные главе, представительнице «Слуги народа» Анне Замазеевой. При этом планируется, что ее первый заместитель Владимир Фроленко будет получать 80-процентную надбавку к окладу и 50% премиальных.

Об этом идет речь в проекте решения, опубликованном на сайте облсовета.

«Взять во внимание отказ главы областного совета восьмого созыва Замазеевой Анны Владимированы от надбавки за особенный характер работы и интенсивность труда, а также от премиальных выплат», — говорится в документе.

Депутатам также предлагают установить надбавку первому заместителю главы, депутату от «ОПЗЖ» Владимиру Фроленко в размере 80% от оклада, с учетом доплат за ранг. Кроме того, проектом решения предусматривается ежемесячная премия в размере 50% от должностного оклада, а также материальная помощь в рамках зарплатного фонда.

Напомним, что во время первой сессии Анна Замазеева заявила, что глава облсовета должна получать около 19 тысяч гривен оклада. По ее словам, это минимальная возможная сумма.

Отметим, что ее предшественница на этой должности — представитель партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко в этом году в среднем получала на руки 55,5 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. Об этом НикВести сообщили в областном совете в ответ на информационный запрос.

Таких Садридинов на должности первого заместителя получал «чистыми» около 30 тысяч гривен.

Данные о зарплате Виктории Москаленко, Тахира Садридинова и Андрея Кротова в 2020 году

Как известно, 9 декабря депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета. Владимира Фроленко на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали первым заместителем главы областного совета.

Ранее сообщалось, что Анна Замазеева вместе с супругом в прошлом году получили доход на сумму 12,9 миллионов гривен.