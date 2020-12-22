Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов будет работать внештатным советником министра обороны на общественных началах на протяжении двух месяцев.
Об этом сообщил сам Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
— Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны на два месяца. Теперь жду ответа от Минобороны, — отметил он.
Он рассказал, что в Министерстве обороны ему предлагали на выбор четыре должности. Однако он считает, что все они не предусматривают доступа к принятию решений. Поэтому он решил стать внештатным советником, чтобы иметь возможность шире сообщать о ситуации в сфере обороны страны.
— У меня не будет своего кабинета в МО , я не буду «решать вопросы», расставлять «своих людей», я остаюсь журналистом, — добавил он.
В пресс-службе Министерства обороны поддтвердили, что Юрий Бутусов станет советником министра на общественных началах.
«Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы — есть над чем работать», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Министерство обороны Украины, которое предложило работу главреду издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову, сообщило, что договориться о его трудоустройстве не удалось.
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Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов будет работать внештатным советником министра обороны на общественных началах на протяжении двух месяцев.
Об этом сообщил сам Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
— Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны на два месяца. Теперь жду ответа от Минобороны, — отметил он.
Он рассказал, что в Министерстве обороны ему предлагали на выбор четыре должности. Однако он считает, что все они не предусматривают доступа к принятию решений. Поэтому он решил стать внештатным советником, чтобы иметь возможность шире сообщать о ситуации в сфере обороны страны.
— У меня не будет своего кабинета в МО , я не буду «решать вопросы», расставлять «своих людей», я остаюсь журналистом, — добавил он.
В пресс-службе Министерства обороны поддтвердили, что Юрий Бутусов станет советником министра на общественных началах.
«Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы — есть над чем работать», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Министерство обороны Украины, которое предложило работу главреду издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову, сообщило, что договориться о его трудоустройстве не удалось.