Еврокомиссия выступила против полного запрета воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.

«После быстрого увеличения количества случаев COVID-19 в Великобритании, значительная часть которых вызвана новым вариантом вируса, Еврокомиссия приняла сегодня рекомендации по скоординированному подходу к мероприятиям по ограничениям поездок на транспорте... Хотя важно принять быстрые временные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение нового штамма вируса, и все несущественные поездки в Великобританию должны сдерживаться, важные путешествия и транзит пассажиров должны быть сохранены. Учитывая это, надо прекратить действие запрета на полеты и железнодорожное сообщение с целью осуществления необходимых поездок и предотвращения сбоев в цепочке поставок», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Еврокомиссии, ограничения и полный запрет на транспортное сообщение с Великобританией, введенные в ряде стран Евросоюза, не решат проблемы. В то же время отмечается, что для важных путешествий необходимо придерживаться строгих средств предостережения.

В частности, люди, которые воспользуются принципом свободы движения с Великобританией, который действует до завершения переходного периода, должны освобождаться от ограничений в передвижении по стране после прохождения теста или карантина.

Специалисты, которые путешествуют с профессиональной целью, например медицинские работники, должны пройти тестирование на коронавирус за 72 часа до отбытия, что должно освободить их от прохождения карантина.

Персонал, обслуживающий транспортные средства, необходимо освободить от требований по тестированию или карантину. Если же этого не избежать, это должно делаться способом, который позволит избежать существенных прерываний в транспортном сообщении.

Транзит пассажиров должен осуществляться без карантина. Власти страны прибытия могут требовать результаты теста, и об этом пассажиры должны быть проинформированы заранее.

Все транспортное сообщение между Великобританией и ЕС должно продолжаться с использованием уже испытанных «зеленых линий» и инструкций по организации авиасообщения. Это необходимо, в частности, для своевременной доставки вакцин от коронавируса.

Медицинские органы в странах ЕС должны принимать меры для оперативного выявления нового штамма вируса и обращать внимание прежде всего на тех, кто путешествовал в Великобританию и вернулся оттуда в течение прошедших 14 дней. К людям с признаками болезни должны применяться соответствующие меры, включая изоляцию, тестирование и отслеживание контактов.

В ЕК напомнили, что с 1 января 2021 г. Великобритания станет для ЕС третьей страной, и государства Евросоюза начнут применять в отношении нее рекомендации по ограничению несущественных путешествий в соответствии с решениями Совета ЕС.