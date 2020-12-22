Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Рон Клайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на амреиканские СМИ.

Старшим советником руководителя аппарата станет Элизабет Уилкинс, ранее являвшаяся сотрудницей избирательного штаба Байдена.

Должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, который в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.

Отвечать за подготовку речей в Белом доме будет Винай Редди. Он был спичрайтером политика, когда тот занимал пост вице-президента США и во время предвыборной гонки.

Курировать административными вопросами будет Энн Филипик, а отвечать за планирование — Райан Монтой.

Ранее Джо Байден заявил, что сразу после инаугурации сделает приоритетным вопрос кибербезопасности и пригрозил всем, кто окажется причастным к кибератакам на США.