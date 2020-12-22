Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом Владимир Зеленский написал на странице в Twitter.

Готовность Франции глава государства назвал «жестом настоящей дружбы».

— Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив, — написал Владимир Зеленский.

Другие подробности разговора двух президентов пока не сообщаются.

Ранее сообщалось,что Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneka.