В Республике Сербской, которая является составной частью Боснии и Герцеговины, сербская оппозиция требует освобождения от должности председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после передачи украинской иконы министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на портал новостей Balkan Insight.

В частности, отмечается, что, хотя ни Додик, ни его партия «Альянс независимых социал-демократов» до сих пор не комментировали историю с украинской иконой, оппозиционные политические лидеры в Республике Сербской выражают требование об отставке Додика.

— Единственный правильный путь — это отставка, отказ от должности, занимая которую он очевидно не знает, как действовать, и спасти нас от большего позора, — заявил лидер партии Демократический прогресс Бронислав Боренович. — Ряд ошибок, разочарований и злоупотреблений должностью достиг своей кульминации со скандалом, когда он подготовил подарок российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, — подчеркнул Бронислав Боренович и отметил, что Додик не представляет себя лично, а преимущественно сербское образование в Боснии — Республику Сербскую.

В то же время самая большая из оппозиционных партий — Сербская демократическая - заявляет, что все причастные к делу украинской иконы должны уйти в отставку. Лидер этой партии Мирко Сарович надеется, что на этот раз виновным не удастся избежать ответственности, поскольку это дело оставляет «отпечаток на всей нашей нации».

Как отмечает издание, хотя еще не установлено, как икона попала в Республику Сербскую, десятки боснийских сербов воевали на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины и откровенно пророссийский Додик отстаивал их дело.

Напомним, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.