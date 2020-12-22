Правительства пытаются взять под контроль пандемию COVID-19 с помощью методов нефармакологического вмешательства. Однако, разные методы имеют не одинаковую эффективность в сдерживании распространения коронавируса.

Анализ пандемических данных из 41 страны выявил три наиболее действенных способа сократить заражение, пишет УНИАН со ссылкой на журнал Nature.

Ими оказалось закрытие школ и университетов, ограничение собраний до 10 человек, а также закрытие бизнесов, которые требуют личного контакта между людьми. Но польза от строгого приказа всем сидеть дома, как оказалось, довольно невелика.

Издание пишет, что для определения наиболее эффективных мер карантина Ян Браунер из Оксфордского университета вместе с коллегами провел анализ данных о заражениях SARS-CoV-2 в 41 стране за период с 22 января по 30 мая. Май был выбран потому, что именно в этом месяце правительства начали ослаблять ограничения. Также ученые проверили, каждая ли из стран ввела 7 наиболее распространенных мер для сдерживания инфекции.

Таким образом, исследователи обнаружили, что закрытие учебных заведений имело наибольший эффект в обуздании коронавируса. Большинство стран быстро это сделали. Поэтому ученые не смогли выяснить, какой именно тип ограничения учебного процесса дает наилучший эффект.

В странах, которые закрыли школы, ограничили бизнес и запретили собрания более 10 человек, приказ сидеть дома и выходить только по крайней необходимости почти не повлиял на распространение коронавируса.

Напомним, в Украине полный локдаун планируют ввести с 8 по 24 января.