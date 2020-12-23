Первый министр Шотландии Никола Стерджен извинилась за нарушение коронавирусных правил на поминках.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Таблоид The Scottish Sun опубликовала фотографию Стерджен, которая разговаривает с тремя людьми на расстоянии, но с открытым лицом.

Она присутствовала на поминках в ресторане в Эдинбурге после похорон государственного служащего Шотландии, умершего от коронавируса. У Стерджен была маска, но, по словам очевидцев, она ненадолго сняла ее, покидая зал.

Правила правительства Шотландии гласят, что клиенты в заведениях гостеприимства должны носить защитные маски, за исключением сидящих, в том числе при входе, выходе и при перемещении. За нарушение правил грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов.

– В прошлую пятницу, когда я присутствовала на поминках, я ненадолго сняла маску. Это была глупая ошибка, и мне очень жаль. Я каждый день говорю о важности масок, поэтому не собираюсь придумывать отговорок. Я была неправа, я корю себя, и мне очень жаль, - заявила Стерджен.

Напомним, по состоянию на 22 декабря в мире за сутки диагностировали более 500 тысяч новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 8 тысяч 724 ковид-больных.