Реальный валовой внутренний продукт в III квартале 2020 года составляет 1,1 триллиона гривен, падение объема ВВП в III квартале против III квартале 2019 составляет -3,5%.

Об этом сообщает Госстат.

Так, номинальный ВВП страны (в фактических ценах) составляет 1,57 трлн грн, реальный ВВП (в ценах прошлого года) - 1,1 трлн грн.

Падение объема ВВП замедлилось. В III квартале 2020 году объем ВВП сократился на 3,5% против 2019 года. Для сравнения, во II квартале падение составило -11,4%, а -1,3% в I квартале.

Реальный ВВП с учетом сезонности вырос на 8,5% против предыдущего квартала.

Изменение дефлятора ВВП составляет 7,9%.

Напомним, падение валового внутреннего продукта в Украине из-за эпидемии COVID-19 в первом квартале 2021 года составит около 3%. Возобновление роста может начаться с апреля.