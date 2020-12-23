Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко прокомментировал информацию правоохранителей о хищениях на коммунальном предприятии.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблэнерго» в Facebook.

В частности, комментируя обыски, Борис Дуденко указал, что в ноябре 2020 года Государственная аудиторская служба Украины инициировала и провела комплексную проверку закупок электроэнергии предприятием и нарушений найдено не было.

– Отдельно акцентирую внимание на том, что в ноябре 2020 года Государственная аудиторская служба Украины инициировала и провела комплексную проверку закупок электроэнергии нашим предприятием. Была проведена комплексная проверка вышеупомянутой закупки, начиная с этапа планирования, обнародование информации, проведения торгов, раскрытие тендерных предложений, их оценка и рассмотрение, заключения и исполнения договора, в том числе подписание дополнительных соглашений с энергоснабжающими компаниями. 26 ноября по результатам проверки предоставлено заключение аудиторской службы — нарушений законодательства в сфере публичных закупок не обнаружено, - сказал Борис Дуденко.

При этом он считает, что обыски на «Николаевоблэнерго» являются «политическими играми» и «манипуляцией».

– Мы готовы оказать содействие в проведении расследования правоохранительными органами, нам нечего скрывать. Надеемся, что следственные действия позволят тщательно изучить все аспекты вопроса публичных закупок. И вопрос исчезнут сами по себе. Жаль, что отдельные политические силы, не разобравшись в вопросе, пытаются манипулировать информацией в своих целях. Несмотря на подобные политические игры, мы продолжаем работать для обеспечения города критически важной услугой, - сказал Борис Дуденко.

Напомним, сегодня в СБУ сообщили, что вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Мэр Александр Сенкевич прокомментировал информацию правоохранителей о хищениях на коммунальном предприятии «Николаевводоканал». Он сообщил, что пока что никому из должностных лиц подозрений не вручали.