Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» покинули заседание сессии Николаевского районного совета перед голосованием за персональный состав комиссий райсовета.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря, в ходе заседания сессии Николаевского райсовета, пишут НикВести.

В частности, на голосование был вынесен вопрос утверждения персонального состава комиссий райсовета. После оглашения состава комиссий, «ОПЗЖ» заявила, что никто из членов их фракции не писал заявление относительно вхождения в состав какой-либо из комиссий и попросили главу райсовета Анну Коверзневу сделать перерыв в заседании сессии, чтобы изучить этот вопрос.

Однако глава райсовета отказала «ОПЗЖ», после чего фракция в полном составе покинула зал заседания.

Напомним, что в пятницу, 11 декабря, депутата Николаевского районного совета от политической партии «Слуга народа» Анну Коверзневу на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой райсовета.