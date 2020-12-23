|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|+2 C°
Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что выступает с предложением об отставке правительства.
Об этом сообщает Европейская правда.
Кику надеется, что процедура отставки правительства и премьер-министра будет проведена в кратчайшие сроки.
Он отметил, что главной целью руководства страны сейчас является роспуск парламента. И одним из способов роспуска парламента является отставка правительства.
— В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства, - сказал Ион Кику.
Правительство Иона Кику было сформировано в ноябре 2019 года.
Теперь Кабмин будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства. Предлагать кандидатуру нового премьера, похоже, будет новый президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.
В случае, если в парламенте появится официально оформленное парламентское большинство, кандидата в премьеры предложит оно.
Партия Санду «Действие и солидарность» требовала отставку правительства еще в начале декабря.
Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и «Шор», одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности — о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности и о предоставление официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что выступает с предложением об отставке правительства.
Об этом сообщает Европейская правда.
Кику надеется, что процедура отставки правительства и премьер-министра будет проведена в кратчайшие сроки.
Он отметил, что главной целью руководства страны сейчас является роспуск парламента. И одним из способов роспуска парламента является отставка правительства.
— В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства, - сказал Ион Кику.
Правительство Иона Кику было сформировано в ноябре 2019 года.
Теперь Кабмин будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства. Предлагать кандидатуру нового премьера, похоже, будет новый президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.
В случае, если в парламенте появится официально оформленное парламентское большинство, кандидата в премьеры предложит оно.
Партия Санду «Действие и солидарность» требовала отставку правительства еще в начале декабря.
Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и «Шор», одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности — о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности и о предоставление официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.