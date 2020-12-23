Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что выступает с предложением об отставке правительства.

Об этом сообщает Европейская правда.

Кику надеется, что процедура отставки правительства и премьер-министра будет проведена в кратчайшие сроки.

Он отметил, что главной целью руководства страны сейчас является роспуск парламента. И одним из способов роспуска парламента является отставка правительства.

— В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства, - сказал Ион Кику.

Правительство Иона Кику было сформировано в ноябре 2019 года.

Теперь Кабмин будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства. Предлагать кандидатуру нового премьера, похоже, будет новый президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.

В случае, если в парламенте появится официально оформленное парламентское большинство, кандидата в премьеры предложит оно.

Партия Санду «Действие и солидарность» требовала отставку правительства еще в начале декабря.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и «Шор», одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности — о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности и о предоставление официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.