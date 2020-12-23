Фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Николаевском городском совете обратилась к правоохрантиельным органам с требованием провести полный аудит коммунальных предприятий, получающих дотации из городского бюджета в связи с хищениями на «Николаевводоканале».

Об этом стало известно в среду, 23 декабря, в ходе брифинга «ОПЗЖ» в Николаевском городском совете, передают НикВести.

Как известно, 22 декабря сотрудники СБУ вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал». Речь идет о хищении 240 миллионов гривен.

По словам главы фракции «ОПЗЖ» Артема Ильюка, после произошедшего было принято решение направить обращение начальнику ГУНП в Николаевской области Сергею Шайхету, в Службу безопасности Украины, прокуратуру, Государственное бюро расследований, а также главе Николаевской ОГА Виталию Киму с требованием инициировать проверки на коммунальных предприятиях.

Он также заявил, что депутаты требуют на завтрашней сессии заслушать отчет директора «Николаевводоканала».

– Вчера мы узнали, что произошел вопиющий случай, беспрецедентный за всю историю Николаева - Служба безопасности Украины вместе с полицией обнаружила хищение на КП «Николаевводоканал» на сумму 240 миллионов гривен. От этой суммы просто волосы становятся дыбом, потому 240 миллионов – это беспрецедентная сумма, еще никогда не заявляли, что существуют такие хищения. И когда нам говорят, что 15-20% будет сегодня откат в департаменте ЖКХ, то понимая, что 240 миллионов могут похитить только на одном коммунальном предприятии, это дает основания полагать, что это действительно так. За 240 миллионов можно построить две инфекционных больницы или три детских сада, можно отремонтировать все крыши, внутриквартальные проезды, построить ледовый дворец, отремонтировать ДК «Молодежный». Это грандиозная сумма, при той колоссальной нехватке средств, о которой нам сегодня заявляют чиновники. Мы требуем немедленного разбирательства по всем вопросам. «ОПЗЖ» подготовила обращение к начальнику управления Нацполиции Сергею Шайхету, в СБУ, прокуратуру, ГБР и главе ОГА о том, чтобы провели проверку, или инициировали проверки на коммунальных предприятиях, которые постоянно просят о дотациях из городского бюджета. Это «Николаевкоммунтранс», «Николаевоблтеплоэнерго», «Николаевэлектротранс», «ХУМС». В кратчайшие сроки должен быть проведен аудит. Мы понимаем, что обращаться к мэру с просьбой провести служебные проверки бессмысленно, потому что это члены его команды. Мы требуем на завтрашней сессии отчета от директора «Николаевводоканала», если он может еще передвигаться свободно, - сказал Артем Ильюк.

Напомним, мэр Александр Сенкевич прокомментировал информацию правоохранителей о хищениях на коммунальном предприятии «Николаевводоканал». Он сообщил, что пока что никому из должностных лиц подозрений не вручали.