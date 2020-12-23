Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин потребовал, чтобы директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отчитался, сколько было потрачено за последние 5 лет выделенных на развитие аэропорта денег.

Об этом он сказал в ходе сессии Николаевского областного совета сегодня, 23 декабря, пишут НикВести.

В частности, Вадим Олабин призвал депутатов не выделять больше деньги на развитие аэропорта, поскольку по сегодняшний день это не дало никакого результата.

— У нас есть бездонная бочка, которая называется аэропорт. Скажу вам откровенно. Я не понимаю для чего мы вкладываем туда деньги. Какой экономический эффект от нашего вложения? Для чего мы это делаем? Программные моменты, которые предусмотрены развитием аэропорта, не описывают эту ситуацию. Для меня и наших избирателей более прозаичной была бы следующая картина. Условно говоря, мы готовимся к продаже, продаем его за миллиард и нужно вложить туда 500 миллионов — тут было бы какое-то понимание. Но пока мы вкладываем, вкладываем, вкладываем, а когда мы получим что-то — мы не понимаем. — Бюджетная комиссия без видеома профильной комиссии — о чем я говорил — перекинула Федору Петровичу с дорог 15 миллионов гривен. Есть эти деньги? Есть. 10 миллионов 600 тысяч мы заложили в бюджете. Есть эти деньги? Есть. На этом все. Давайте не будем никогда давать деньги на аэропорт, - сказал Вадим Олабин.

По его мнению, аэропорт Николаева нужно передать в госсобственность, так как бюджет Николаевской области не рассчитан на регулярное финансирование данного объекта.

— Я целиком и полностью поддерживаю позицию главы облгосадминистрации, который говорит, что аэропорт нужно строить за государственные деньги. Только так. Я, наверное, призываю своим выступлением прекратить пустотратство в аэропорт. Давайте выработаем политику и стратегию по этому объекту. Моя личная позиция — изыскать возможность передать его в государственную собственность, потому что местный николаевский бюджет не потянет это напряжение, - добавил Вадим Олабин.

Кроме этого, депутат потребовал отчета от директора аэропорта Федра Барны об использовании выделенных на аэропорт средств за прошедшие 5 лет: «Федор Петрович должен отчитаться за потраченные за 5 лет деньги за аэропорт. До копеечки».

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что намерен развивать коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» за счет госбюджета, а не денег области.