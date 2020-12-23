22 декабря официальный YouTube-канал Львовского горсовета опубликовал четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. На следующий день видео удалили, а карту пообещали переделать.

Об этом hromadske сообщили в отделе общественного партнерства Львовского городского совета.

Там рассказали, что Львовский городской совет ежегодно организовывает конкурс, который называется «Сделаем Львов лучше». В рамках этого конкурса общественные организации подают свои идеи, а потом экспертная комиссия выбирает лучший проект, который будут реализовывать в следующем году. Один из таких проектов подала общественная организация «Родители в действии».

— Это были четыре видеоролика, касающиеся гражданского образования молодежи. Там учили детей, как они могут присоединиться к управлению городом. И там были разные графические элементы. К сожалению, действительно случилась такая досадная ошибка, - рассказали нам в Львовском городском совете.

В горсовете добавили, что общественная организация, которая была организатором этого проекта, сейчас переделывает эти видеозаписи. Впоследствии их опубликуют с исправленной картой.

Председатель ОО «Родители в действии» Юлия Гвоздович в комментарии ZAXID.net сказала, что присутствие карты без Крыма они не заметили.

— Проект делали родители-пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только самого лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все трое пропустили (карту без Крыма — прим.). Извините за такую ошибку. Крым — это Украина, - отметила Юлия Гвоздович.

Напомним, что «Райффайзен Банк Аваль» опубликовал карту Украины без Крыма на своем официальном сайте, но изображение удалили.