Сегодня, 23 декабря, депутаты Николаевского областного совета приняли программу развития туризма и курортов в регионе.

«За» данное решение проголосовало 36 депутатов, «против» — 0, воздержались — 1 и не голосовали 19 депутатов, пишут НикВести.

В частности, программа предусматривает 370 тысяч на рекламу области среди блогеров Николаева, 50 тысяч — на изготовление сувениров, 64 тысячи — на общественные организации, 100 тысяч — на продвижение туристического продукта и 200 тысяч — на международные выставки.

В ходе обсуждения депутат от «Европейской Солидарности» Алла Ряжских заявила, что 10 миллионов на программу по туризму — это мало и добавила, что в данной программе нет туристических объектов региона, в частности, руин древнегреческого города «Ольвия», Кинбурнской косы, а также скифского кургана.

— У меня другой взгляд на словосочетание «туристический магнит». Это уникальность. Мы уникальная область, у нас есть уникальные туристические объекты. Я не увидела в вашей программе ни «Ольвии», ни Кинбурна, ни скифского кургана, ни каких-либо других исторических объектов, - сказала Алла Ряжских.

При этом депутат от «За майбутнє» Алена Карая возмутилась, что данная программа предусматривает 370 тысяч гривен на рекламу Николаевской области среди блогеров, ответив, что они должны делать это бесплатно.

— В этой программе я вижу 370 тысяч гривен заложенных на следующий период. Скажите, пожалуйста, каким образом будет проводиться эта организация и проведение специализированных рекламно-информационных туров и что значит задействование блогеров за этим деньги? Меня лично не очень устраивает, что областной совет будет выделять на работу блогеров, которые должны делать это бесплатно, - сказал Алена Карая.

Стоит отметить, что несмотря на возмущения и критику оба депутата — Алена Карая и Алла Ряжских — проголосовали «за» принятие программы развития туризма и курортов в Николаевской области на 2021-2023 года.

Напомним, что в Николаевской области планируют в 2021 году отремонтировать дороги, ведущие к туристическим объектам региона.