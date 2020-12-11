В Николаевской области планируют в 2021 году отремонтировать дороги, ведущие к туристическим объектам региона.

Об этом в комментарии НикВести рассказал исполняющий обязанности главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

По его словам, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту автодорог, в частности, в Очаков и Рыбаковку.

— Однозначно, запланировано. Сейчас мы уже проектируем дороги ко всем морским зонам отдыха, назовем это так. Это та же Рыбаковка, тот же Очаков, та же парутинская трасса через заповедники — мы сейчас проектируем ее в полном объеме. К сожалению, вы видели, что происходило в прошлом созыве — одни кинули на одну дорогу, другие на другую. Было бы классно, если бы мы делали все это командно. У меня есть свой план и я готов полностью рассказать, какие проектирую дороги. Например, чтобы когда сюда придут деньги Дорожного фонда, мы вместе продумывали, какие дороги должны идти по местной сетке. Тем более «Большая стройка» в действии и на следующий год, если вы помните, на нашу область планируется еще больше сумма, что даст положительный результат. Хотелось бы слаженной работы. Понятно, что я отдельная структура, но чтобы мы вместе сели. Я готов на этот раз, - сказал Владислав Невеселый.

При этом он отметил, что в планах на следующий год также отремонтировать автодороги к туристическим зонам, в частности, к руинам древнегреческого города «Ольвия», к Актовскому каньону от села Трикраты, а также к природному заповеднику «Еланецкая степь».

— Давайте возьмем тот же Еланец, Трикраты, у нас есть каньоны, куда можно поехать. Я, лично, как депутат, даже не как глава Службы автодорог, буду, однозначно, клонить в эту сторону. Буду выносить эти вопросы на транспортной комиссии. В каньоны ездит масса людей, но они, я извиняюсь, едут просто по ямам. Это, однозначно, нужно делать, - сказал Владислав Невеселый.

Отметим, что на сегодняшний день дорога от села Трикраты к Актово состоит из брусчатки, что усложняет проезжаемость к Актовскому каньону.

Дорога от села Трикраты к Актово

Актовский каньон по некоторой схожести ландшафта и возрасту похож на известный Гранд-Каньон в Аризоне, США. Общая площадь каньона превышает 250 гектаров. Это комплекс, который состоит из гранитных скал, валунов, степной и водной экосистем. Согласно данным геологов, Актовский каньон расположен на старейшей части суши всей Евразии. Здесь протекает река Мертвовод. Неподалеку есть и меньший, Арбузинский каньон. Он расположен вблизи сел Актовое и Трикраты. Его часто называют Малым Актовским каньоном. Скальная порода Арбузинского каньона образовалась более 4 миллиардов лет назад в результате вулканической активности.

Актовский каньон

При этом ремонта также требует автодорога «Николаев — Очаков» через село Парутино, которая ведет к руинам древнегреческого города «Ольвия».

Дорога «Николаев — Очаков» через село Парутино

Ольвия — античное греческое поселение, основанное выходцами из Милета в первой четверти VI века до нашей эры на правом берегу Днепро-Бугского лимана к югу от современного Николаева и современного села Парутино Очаковского района Николаевской области. Ольвия составляет неотъемлемую часть культурного наследия Украины. Она была одним из четырех наиболее крупных античных государств Северного Причерноморья. В переводе с древнегреческого «Ольвия» означает «Счастливая». Это официальное название города, заверенное в выданных им декретах, надписях на монетах, в большинстве литературных источников.

Руины древнегреческого города «Ольвия»

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию региона. В частности, он планирует заняться развитием туризма в Николаевской области.

Напомним, что из выделенных в 2020 году 310 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 111 миллионов.

Ранее руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа раскритиковал идею ОГА разработать новый туристический бренд области.

При этом, глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета от партии «Наш край» Александр Максименко предложил проложить туристический поток региона через кабинет главы Николаевской ОГА Александра Стадника. Также Александр Максименко считает бессмысленным рассчитывать на помощь чиновников в развитии туризма на Николаевщине.

Ранее он высказал недовольство подготовкой Николаевской ОГА к туристическому сезону в области.