Соединенные Штаты Америки ввели санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. В санкционный список попали чиновник МВД и организации.
Об этом сообщает Министерство финансов США, передает РБК-Украина.
Под ограничения попали: заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, Центральная избирательная комиссия Беларуси, спецподразделение Комитета госбезопасности «Альфа», Главное управление внутренних дел Минского горисполкома (милиция Минска) и минское подразделение ОМОНа.
Напомним, служба охраны госграницы Литвы сообщила, что по гуманитарным причинам в Литву прибыло около 350 граждан Беларуси. Это началось с августа 2020 года — с началом протестов в Беларуси.
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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. В санкционный список попали чиновник МВД и организации.
Об этом сообщает Министерство финансов США, передает РБК-Украина.
Под ограничения попали: заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, Центральная избирательная комиссия Беларуси, спецподразделение Комитета госбезопасности «Альфа», Главное управление внутренних дел Минского горисполкома (милиция Минска) и минское подразделение ОМОНа.
Напомним, служба охраны госграницы Литвы сообщила, что по гуманитарным причинам в Литву прибыло около 350 граждан Беларуси. Это началось с августа 2020 года — с началом протестов в Беларуси.