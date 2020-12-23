Соединенные Штаты Америки ввели санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. В санкционный список попали чиновник МВД и организации.

Об этом сообщает Министерство финансов США, передает РБК-Украина.

Под ограничения попали: заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, Центральная избирательная комиссия Беларуси, спецподразделение Комитета госбезопасности «Альфа», Главное управление внутренних дел Минского горисполкома (милиция Минска) и минское подразделение ОМОНа.

Напомним, служба охраны госграницы Литвы сообщила, что по гуманитарным причинам в Литву прибыло около 350 граждан Беларуси. Это началось с августа 2020 года — с началом протестов в Беларуси.