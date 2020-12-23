В среду, 23 декабря, Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Специалисты заключили, что вакцина безопасна, эффективна и качественная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня Министерство здравоохранения одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna», — говорится в сообщении.
Минздрав Канады получил заявку на одобрение вакцины от компании Moderna 12 октября. Эксперты провели «полный и независимый анализ данных» и убедились в эффективности и безопасности препарата.
Власти подчеркнули, что вакцина от коронавируса предназначена для использования лицами старше 18 лет.
Поставки COVID-вакцины от Moderna стартуют в течение ближайших двух суток. К концу года в страну планируется привезти до 168 тысяч доз вакцины, а к концу марта — два миллиона.
Напомним, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.
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В среду, 23 декабря, Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Специалисты заключили, что вакцина безопасна, эффективна и качественная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня Министерство здравоохранения одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna», — говорится в сообщении.
Минздрав Канады получил заявку на одобрение вакцины от компании Moderna 12 октября. Эксперты провели «полный и независимый анализ данных» и убедились в эффективности и безопасности препарата.
Власти подчеркнули, что вакцина от коронавируса предназначена для использования лицами старше 18 лет.
Поставки COVID-вакцины от Moderna стартуют в течение ближайших двух суток. К концу года в страну планируется привезти до 168 тысяч доз вакцины, а к концу марта — два миллиона.
Напомним, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.