В среду, 23 декабря, Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Специалисты заключили, что вакцина безопасна, эффективна и качественная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня Министерство здравоохранения одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna», — говорится в сообщении.

Минздрав Канады получил заявку на одобрение вакцины от компании Moderna 12 октября. Эксперты провели «полный и независимый анализ данных» и убедились в эффективности и безопасности препарата.

Власти подчеркнули, что вакцина от коронавируса предназначена для использования лицами старше 18 лет.

Поставки COVID-вакцины от Moderna стартуют в течение ближайших двух суток. К концу года в страну планируется привезти до 168 тысяч доз вакцины, а к концу марта — два миллиона.

Напомним, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.