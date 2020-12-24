Проектом бюджета Николаева на 2021 год предусмотрено финансирование на работы по реконструкции двух фонтанов в центре города. Ожидается, что стоимость работ, которые хотят завершить в течение года, составит сумарно 27,8 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует проект бюджета Николаева на 2021 год, - сообщают НикВести.

Планируется провести реконструкцию фонтана в Аркасовском сквере около Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса по улице Пушкинской на углу улицы Адмиральской, а также фонтана в сквере около здания Николаевского областного совета по Адмиральской.

Об истории фонтана в сквере Аркаса, который раньше назывался Сивашским, и о статуе, которая раньше его украшала, в своем блоге рассказывал Юрий Ицковский, занимавший некогда должность вице-мэра Николаева.

Фонтан в Аркасовском (Сивашском) сквере, фото: Николаевский базар

На работы по проектировке в проекте бюджета Николаева заложено по 500 тысяч гривен.

Фонтан у здания Николаевского облсовета

Оба эти фонтана не работают уже несколько лет. В 2017 году тогдашний начальник управления экологии департамента ЖКХ Николаевского городского совета Владимир Корчагов рассказывал в комментарии НикВести о том, что фонтан у ОГА устарел и требует капитального ремонта, а что касается фонтана в Аркасовском сквере, то там проблема с самой его чашей и подводом воды.

В сентябре этого года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о желании в следующем году отремонтировать фонтан возле облгосадминистрации.

Отметим, 23 декабря, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о бюджете города на 2021 год.