Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить помогать строительству газопровода.

Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на трех осведомленных высокопоставленных собеседников.

По словам источников агентства, администрация президента Дональда Трампа перед своим уходом готовит новый раунд санкций, которые будут шире предыдущих.

У Трампа, как говорят собеседники Reuters, считают, что эти санкции смогут нанести «смертельный удар» российскому проекту.

Напомним, российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Работы проходят территориальных водах Германии.