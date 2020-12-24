Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в январе 2021 года посетит Украину.

Об этом говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №557/2020 рп от 23 декабря, обнародованном на сайте главы государства.

Документ содержит поручение управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану эмира Кувейта с 3 по 10 января 2021 года.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского