Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в январе 2021 года посетит Украину.
Об этом говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №557/2020 рп от 23 декабря, обнародованном на сайте главы государства.
Документ содержит поручение управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану эмира Кувейта с 3 по 10 января 2021 года.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского
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Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в январе 2021 года посетит Украину.
Об этом говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №557/2020 рп от 23 декабря, обнародованном на сайте главы государства.
Документ содержит поручение управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану эмира Кувейта с 3 по 10 января 2021 года.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского