Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 23 декабря, наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Американский президент все же заблокировал принятие бюджета, который предусматривал выделение военной помощи Украине, а также введение санкций против России. До этого он неоднократно угрожал наложить вето на законопроект.

Поскольку этот документ имел поддержку в Конгрессе, то американские конгрессмены, как отмечает телеканал, скорее всего отменят это вето Трампа. Теперь Конгресс должен снова проголосовать за этот бюджет.

Ранее Дональд Трамп неожиданно заявил, что не поддерживает принятый Конгрессом накануне законопроект, предусматривающий $2,3 трлн помощи госэкономике, бизнесу и гражданам США.

Ранее в СМИ также появилась информация, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить помогать строительству газопровода.