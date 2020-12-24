Мэр Николаева в четверг, 24 декабря, перенес заседание сессии горсовета и назначил новое время ее проведения.
Об этом свидетельствует соответсвующее распоряжение городского головы.
Отметим, рпнее заседание было запланировано на четверг, 11:00. Однако, утром мэр распорядился о переносе заседания на 14:00.
На сегодняшнем заседании депутаты должны будут утвердить новый регламент городского совета, а также бюджет города на 2021 год.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил в декабре провести 3 сессии горсовета, чтобы принять регламент работы и утвердить состав комиссий, перераспределить бюджет 2020 года и принять бюджет города на 2021 год.
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Мэр Николаева в четверг, 24 декабря, перенес заседание сессии горсовета и назначил новое время ее проведения.
Об этом свидетельствует соответсвующее распоряжение городского головы.
Отметим, рпнее заседание было запланировано на четверг, 11:00. Однако, утром мэр распорядился о переносе заседания на 14:00.
На сегодняшнем заседании депутаты должны будут утвердить новый регламент городского совета, а также бюджет города на 2021 год.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил в декабре провести 3 сессии горсовета, чтобы принять регламент работы и утвердить состав комиссий, перераспределить бюджет 2020 года и принять бюджет города на 2021 год.