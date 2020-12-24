Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит сократить сроки утверждения клинических испытаний и государственной регистрации для вакцин и других препаратов для лечения коронавируса.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В частности закон № 1075-ІХ позволяет в сокращенные сроки утвердить для лечения COVID-19 в Украине лекарственные средства, вакцины и иммунобиологические препараты, зарегистрированные регуляторами США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики и Бразилии.

Также разрешается сократить сроки утверждения для препаратов, которые зарегистрировал компетентный орган Европейского Союза (Европейская комиссия) или которые проходят клинические испытания в странах-членах ЕС.

Так, законом сокращаются сроки:

утверждении протоколов клинических испытаний лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов для лечения COVID-19;

проведения экспертизы регистрационных материалов указанных лекарственных средств и материалов о внесении изменений в них;

принятия решения о государственной регистрации или об отказе в регистрации, и тому подобное.

Согласно принятому документу, утверждение протоколов клинических испытаний и существенных поправок к ним должны осуществлять в срок до пяти календарных дней.

В Офисе президента отметили, что закон должен ускорить выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, а также уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

— Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее является жизненно важным мероприятием для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения, - заявили в ОП.

Ранее сообщалось,что Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneka.