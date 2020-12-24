По состоянию на 10:00 24 декабря во Николаевской области зарегистрировано 358 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает николаевский штаб по ликвидации последствий ЧС.
И всех 28805 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 19624 (+265)
- Первомайск - 967 (10);
- Южноукраинск - 915 (+3)
- Вознесенск - 780 (+21)
- Очаков - 466;
- Арбузинский район - 241;
- Баштанский район - 401;
- Березанский район - 354 (+2)
- Братский район - 182;
- Березнеговатский район - 174;
- Веселиновский район - 257;
- Витовский район - 1012 (+18)
- Вознесенский район - 264 (10);
- Врадиевский район - 203;
- Еланецкий район - 128;
- Доманевский район - 262 (+1)
- Казанковский район - 343 (+14)
- Кривоозерский район - 241 (+2)
- Николаевский район - 375 (+3)
- Новобугский район - 217;
- Новоодесский район - 444 (+1)
- Очаковский район - 215 (+1)
- Первомайский район - 387 (+5);
- Снигиревский район - 353 (2).
Заболевание COVID-19 выявили у 1276 (10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 319, всего выздоровели - 13139. Умерло всего от последствий COVID-19 - 474, за сутки - 7.
В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, коронавирусное заболевание обнаружили у 11 490 человек. Также 15 775 человек выздоровели и 223 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 24 декабря во Николаевской области зарегистрировано 358 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает николаевский штаб по ликвидации последствий ЧС.
И всех 28805 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 19624 (+265)
- Первомайск - 967 (10);
- Южноукраинск - 915 (+3)
- Вознесенск - 780 (+21)
- Очаков - 466;
- Арбузинский район - 241;
- Баштанский район - 401;
- Березанский район - 354 (+2)
- Братский район - 182;
- Березнеговатский район - 174;
- Веселиновский район - 257;
- Витовский район - 1012 (+18)
- Вознесенский район - 264 (10);
- Врадиевский район - 203;
- Еланецкий район - 128;
- Доманевский район - 262 (+1)
- Казанковский район - 343 (+14)
- Кривоозерский район - 241 (+2)
- Николаевский район - 375 (+3)
- Новобугский район - 217;
- Новоодесский район - 444 (+1)
- Очаковский район - 215 (+1)
- Первомайский район - 387 (+5);
- Снигиревский район - 353 (2).
Заболевание COVID-19 выявили у 1276 (10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 319, всего выздоровели - 13139. Умерло всего от последствий COVID-19 - 474, за сутки - 7.
В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, коронавирусное заболевание обнаружили у 11 490 человек. Также 15 775 человек выздоровели и 223 — умерли от осложнений.