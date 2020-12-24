По состоянию на 10:00 24 декабря во Николаевской области зарегистрировано 358 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает николаевский штаб по ликвидации последствий ЧС.

И всех 28805 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 19624 (+265)

- Первомайск - 967 (10);

- Южноукраинск - 915 (+3)

- Вознесенск - 780 (+21)

- Очаков - 466;

- Арбузинский район - 241;

- Баштанский район - 401;

- Березанский район - 354 (+2)

- Братский район - 182;

- Березнеговатский район - 174;

- Веселиновский район - 257;

- Витовский район - 1012 (+18)

- Вознесенский район - 264 (10);

- Врадиевский район - 203;

- Еланецкий район - 128;

- Доманевский район - 262 (+1)

- Казанковский район - 343 (+14)

- Кривоозерский район - 241 (+2)

- Николаевский район - 375 (+3)

- Новобугский район - 217;

- Новоодесский район - 444 (+1)

- Очаковский район - 215 (+1)

- Первомайский район - 387 (+5);

- Снигиревский район - 353 (2).

Заболевание COVID-19 выявили у 1276 (10) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 319, всего выздоровели - 13139. Умерло всего от последствий COVID-19 - 474, за сутки - 7.

В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, коронавирусное заболевание обнаружили у 11 490 человек. Также 15 775 человек выздоровели и 223 — умерли от осложнений.