Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Он подписал закон 24 декабря.

Об этом говорится на сайте Рады.

Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Ранее парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Отметим, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Отметим, украинская делегации в Трехсторонней контактной группе прокомментировала продление особого статуса Донбасса. В заявлении говорится, что если бы этот законопроект не приняли, то Россия начала бы обвинять Украину в срыве мирного урегулирования и подрыве переговорного процесса.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.

Напомним, что боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм.



