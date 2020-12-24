Кабинет Министров Украины разрешил ресторанам, кафе и другим заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 07:00 1 января, а не до 01:00, как предполагалось ранее.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства.

— Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1 часов» цифрой и словами «до 7 часов», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее было установлено, что в декабре текущего года и январе 2021-го кафе и рестораны будут работать по такому графику:

с 19 декабря до 30 декабря – с 07:00 до 23:00 (крайний чек должен быть до 22:00), а с 23:00 до 07:00 разрешается только доставка и заказ на вынос;

новогодняя ночь – работа до 01:00 1 января 2021 года;

с 1 по 7 января – с 07:00 до 23:00 (выдача чеков до 22:00), а с 23:00 до 07:00 разрешается только доставка и заказ на вынос;

с 8 по 24 января – работа заведений питания полностью запрещена. Разрешается только доставка и заказ на вынос.

Напомним, что Кабинет министров с 19 декабря на всей территории Украины ввел новые карантинные ограничения, касающиеся проведения различных мероприятий, а также работы ресторанов и кафе.