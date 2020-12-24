Заявление представителя Госдепа об отравлении Навального приводят The Hill и CNN.

— США считают, что офицеры российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент Новичок для отравления Навального. Другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме как причастность и ответственность правительства РФ, не существует, — говорится в заявлении.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Москва выдвигала «многочисленные, часто противоречивые теории заговора» об отравлении Навального, которые ведомство считает «способом отвлечь внимание от серьезных вопросов к российской власти, на которые она до сих пор не ответила».

Два осведомленных источника также сообщили CNN, что Вашингтон подготовил и дополнительные санкции против России из-за отравления Навального. Издание, впрочем, уточняет, что соответствующее решение должен еще подписать президент Дональд Трамп, а он публично не говорил о причастности Москвы к отравлению. Подробностей санкций CNN не сообщает.

Напомним, по результатам опроса, 50% жителей России считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального инсценировкой или поддерживают версию президента РФ Владимира Путина о «провокации западных спецслужб».